Fenomenalne dzieło autora „Nerwicy natręctw” przeniesie Was w świat dobrej zabawy za pośrednictwem genialnie wykreowanych postaci. Dajcie się ponieść emocjom i zabawie!

Trzech przyjaciół wpada na pomysł stworzenia randki idealnej. Jedyną przeszkodą w tych miłosnych podbojach jest fakt, że jeden nie widzi, drugi nie słyszy, a trzeci nie mówi… Czy to się może udać? Okazuje się, że dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, a co trzy głowy, to nie jedna! Absurdalne pomysły, zaskakujące dialogi i nieoczekiwane sytuacje powodują, że widz zaczyna kibicować bohaterom, a przy tym śmiać się do łez.

Oryginalna scenografia, ręcznie malowana przez artystów Ewelinę Wasiluk i Piotra Wróbla, w połączeniu z kostiumami opracowanymi przez doświadczoną Zuzannę Markiewicz, tworzą niepowtarzalny klimat. Dodatkowym atutem jest zastosowanie live streamingu, który przyciąga uwagę widza i wciąga go w wir wydarzeń na scenie!

To wszystko zobaczycie na deskach Lubuskiego Teatru – 13.03.2025

Obsada:

Lea – Anna Głogowska

Julie – Magdalena Górska

Angelique – Kamila Kamińska

Dani – Przemysław Cypryański

Ben – Wojciech Rotowski

Alex – Marcin Mroczek

Reżyseria: Anna Sandowicz

Autor: Laurent Baffie

Przekład: Witold Stefaniak

Scenografia i kostiumy: Zuzanna Markiewicz

Artyści scenografii: Ewelina Wasiluk, Piotr Wróbel

Producentka: Kamila Polak

Produkcja: Teatr Tu i Teraz – twórca m.in. spektakli: „ Szalone nożyczki ”, „ Mayday 2 ”, „ Ślub Doskonały ”

Miejsce sprzedaży:

https://adria-art.pl/a/bonobo-spektakl