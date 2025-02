Prowadzenie własnej firmy to nie tylko rozwój biznesu, sprzedaż i kontakty z klientami. To także niezliczone obowiązki administracyjne, których ilość potrafi przytłoczyć nawet najbardziej doświadczonych przedsiębiorców. Formalności związane z pracownikami, ZUS-em, podatkami czy fakturami pochłaniają cenny czas i mogą generować stres. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Nasze biuro rachunkowe BR w Zielonej Górze to partner, który pomoże Ci skupić się na tym, co najważniejsze – rozwoju Twojego biznesu.

Jak biuro rachunkowe może Ci pomóc?

Czy zastanawiałeś się, ile czasu miesięcznie poświęcasz na formalności? Jeśli masz pracowników, musisz pamiętać o terminach składek ZUS, rozliczeniach PIT i VAT, umowach, delegacjach oraz szeregu innych obowiązków kadrowo-płacowych. Dodatkowo, zmieniające się przepisy podatkowe mogą sprawić, że nawet drobny błąd będzie skutkował poważnymi konsekwencjami. Współpraca z naszym biurem rachunkowym oznacza, że nie musisz się o to martwić.

ZUS i kadry – nie musisz się tym zajmować!

Nasze biuro rachunkowe BR przejmie wszystkie sprawy związane z zatrudnianiem pracowników. Oferujemy:

✅ Prowadzenie dokumentacji kadrowej – umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, regulaminy, świadectwa pracy.

✅ Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS – dbamy o terminowość i poprawność składanych dokumentów.

✅ Obsługę zwolnień lekarskich – obliczamy zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze.

✅ Rozliczanie podatków pracowników – naliczamy PIT i wysyłamy deklaracje roczne.

✅ Doradztwo kadrowo-płacowe – podpowiadamy, jak zoptymalizować koszty zatrudnienia i korzystać z ulg.

Dzięki temu oszczędzasz czas i masz pewność, że wszystkie obowiązki są wypełnione zgodnie z przepisami.

Podatki i rozliczenia – pełna kontrola nad Twoimi finansami

Polski system podatkowy nie należy do najprostszych. Jego częste zmiany sprawiają, że przedsiębiorcy muszą nieustannie aktualizować swoją wiedzę. Nasze biuro rachunkowe zadba o to, byś płacił dokładnie tyle, ile trzeba – ani grosza więcej.

Oferujemy:

✅ Prowadzenie księgowości – księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, ryczałt ewidencjonowany.

✅ Optymalizację podatkową – legalne sposoby na zmniejszenie zobowiązań podatkowych.

✅ Rozliczenia VAT – sporządzamy deklaracje, dbamy o prawidłowe naliczenie podatku.

✅ Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych – PIT, CIT i inne wymagane formularze.

✅ Reprezentację przed urzędami – zajmujemy się kontaktem z ZUS, US i innymi instytucjami.

Nasze Biuro Rachunkowe Zielona Góra to gwarancja rzetelności i bezpieczeństwa. Dzięki nam Twoje rozliczenia są zgodne z przepisami, a Ty unikasz niepotrzebnych kar i stresu.

Biuro rachunkowe to oszczędność czasu i pieniędzy

Wielu przedsiębiorców myśli, że samodzielne prowadzenie księgowości pozwoli zaoszczędzić pieniądze. W rzeczywistości jest odwrotnie. Błędy w rozliczeniach mogą prowadzić do kosztownych kar, a czas poświęcony na sprawy księgowe można przeznaczyć na rozwój firmy. Profesjonalne biuro rachunkowe nie tylko eliminuje ryzyko błędów, ale także wskazuje sposoby na oszczędności podatkowe i optymalizację kosztów prowadzenia działalności.

Korzystając z usług naszego biura rachunkowego, zyskujesz:

✅ Pewność, że Twoje rozliczenia są prowadzone zgodnie z przepisami.

✅ Oszczędność czasu – nie musisz samodzielnie zajmować się papierkową robotą.

✅ Bezpieczeństwo – nasze doświadczenie i wiedza to gwarancja poprawności dokumentów.

✅ Spokój – my zajmujemy się biurokracją, Ty rozwijasz swój biznes.

Jak rozpocząć współpracę?

Jeśli chcesz zdjąć z siebie ciężar biurokracji i mieć pewność, że wszystkie sprawy podatkowe, ZUS-owskie i księgowe są prowadzone prawidłowo, skontaktuj się z nami. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla firm z różnych branż.

Biuro rachunkowe BR – Zielona Góra

ul. Kożuchowska 10a

65-364 Zielona Góra

Odwiedź naszą stronę: www.br.pl

Zadzwoń: 68 411 40 70

✉️ Napisz: biuro@br.pl

Nie pozwól, by biurokracja Cię przytłoczyła! Skorzystaj z pomocy profesjonalistów i zyskaj czas na to, co naprawdę ważne – rozwój Twojej firmy.