Standard deweloperski we Wrocławiu: co tak naprawdę oznacza i jak porównywać oferty deweloperów?

Przed zakupem mieszkania z rynku pierwotnego warto sprawdzić, w jakim stanie zostanie ono przekazane nabywcy i na jakie dodatkowe udogodnienia może on liczyć. Zakres tych informacji określa standard deweloperski, czyli rozwiązania zastosowane w mieszkaniu oraz na terenie osiedla. Aby rzetelnie porównywać oferty, warto zwrócić uwagę na konkretne zapisy w dokumentach, takie jak sposób wykończenia wnętrz i części wspólnych. Sprawdź, co w praktyce oznacza standard deweloperski we Wrocławiu i jak analizować oferty, aby wybrać mieszkanie dopasowane do swoich oczekiwań.

Czym jest standard deweloperski i dlaczego nie zawsze oznacza on to samo?

Standard deweloperski to opis prac budowlano-remontowych i jakości rozwiązań zastosowanych w całej inwestycji. Obejmuje on m.in. przyjęte rozwiązania konstrukcyjne budynku, sposób realizacji instalacji, standard części wspólnych oraz zagospodarowanie terenu osiedla.

W inwestycjach marki Lokum Deweloper standard deweloperski oznacza mieszkania w nowoczesnym stylu, spójnie zaprojektowane części wspólne i atrakcyjne otoczenie osiedla. Projekty tej marki wyróżniają się zielonymi alejkami spacerowymi z ławkami i oczkami wodnymi, siłowniami terenowymi czy placami zabaw. W części osiedli powstają również lokale handlowo-usługowe, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą dojeżdżać do innych części Wrocławia, aby zrealizować codzienne potrzeby.

Warto pamiętać, że na rynku nieruchomości nie funkcjonuje jednolity, uregulowany normami budowlanymi standard deweloperski. Poszczególne oferty we Wrocławiu mogą różnić się zarówno zakresem prac wykończeniowych, jak i standardem osiedli. To właśnie dlatego tak istotne jest zapoznanie się z dokumentami opisującymi wspomniany standard oraz wybór doświadczonego dewelopera.

Sprawdź najlepsze oferty mieszkań w standardzie deweloperskim we Wrocławiu

Jeśli porównujesz standard deweloperski, warto od razu zestawić go z konkretną ofertą i sprawdzić, jak wygląda podejście danej marki do projektowania osiedli mieszkaniowych w praktyce. Lokum Deweloper od 2004 roku realizuje inwestycje we Wrocławiu z naciskiem na funkcjonalne układy wnętrz oraz dopracowane części wspólne. Poniżej znajdują się trzy osiedla, które odpowiadają na różne potrzeby nabywców i wyróżniają się jasno określonym standardem deweloperskim.

Lokum Porto – miejska lokalizacja i życie nad Odrą

Lokum Porto przy Kępie Mieszczańskiej to propozycja dla osób, które chcą mieszkać blisko centrum, a jednocześnie mieć dostęp do nadrzecznych tras spacerowych i rekreacyjnych. Tuż przy osiedlu znajduje rozbudowana infrastruktura miejska.

W ofercie Lokum Porto znajdziesz komfortowe mieszkania 1-5-pokojowe o różnorodnych metrażach, a także apartamenty w standardzie premium. Do każdego przynależy balkon, loggia lub taras. Codzienny komfort zagwarantują komórki lokatorskie ułatwiające przechowywanie oraz miejsca postojowe umożliwiające wygodne parkowanie. Na terenie osiedla znajdują się lokale usługowe, dzięki którym wszystko, co potrzebne na co dzień, jest dostępne na wyciągnięcie ręki.

Lokum Verde – kameralne osiedle w zielonym otoczeniu

Lokum Verde na Zakrzowie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które cenią spokojne tempo życia i bliskość natury. To osiedle usytuowane jest w sąsiedztwie terenów zielonych w postaci Lasu Zakrzowskiego, Parku Pawłowickiego czy nadbrzeża Widawy, co sprzyja wypoczynkowi i aktywności na świeżym powietrzu.

Lokum Verde to świetna propozycja dla osób, które chcą wprowadzić się do gotowego lokum w zielonej lokalizacji Wrocławia od zaraz. Obecnie w ofercie znajdują się mieszkania 3- i 4-pokojowe. Każde lokum posiada balkon lub loggię, a część mieszkań na parterze prywatne ogródki. Do dyspozycji mieszkańców pozostają również komórki lokatorskie.

Lokum la Vida – codzienny komfort i dobra komunikacja z centrum

Lokum la Vida na Sołtysowicach to inwestycja łącząca równowagę między spokojną lokalizacją a wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. Funkcjonalnie zaplanowana przestrzeń wspólna, a także dobre połączenie komunikacyjne z centrum podnoszą komfort codziennego życia. W okolicy znajdują się CH Korona z marketem budowlanym, hipermarketem, klubem fitness, kinem, kawiarniami i restauracjami, a także tereny rekreacyjne, takie jak Las Sołtysowicki czy wały nad Widawą.

Wybierz jedno z komfortowych mieszkań 1-, 2-, 3- lub 4-pokojowych Lokum la Vida z balkonem, tarasem lub prywatnym ogródkiem. Do dyspozycji mieszkańców pozostają wyjątkowe części wspólne z alejkami spacerowymi i małą architekturą. Najmłodsi będą mogli korzystać z kolorowego placu zabaw, a starsi odpoczną wśród bujnej roślinności. Parkowanie samochodu ułatwiają naziemne i podziemne miejsca postojowe.

Chcesz wprowadzić się do wykończonego mieszkania we Wrocławiu? Zapoznaj się z programem “Lokum pod klucz”

Wybór mieszkania w standardzie deweloperskim to inwestycja na lata, która pozwala Ci osobiście zdecydować o każdym detalu wykończenia. Nie musisz jednak przechodzić przez proces remontowy samodzielnie. Idealnym dopełnieniem zakupu lokum na nowoczesnym osiedlu jest program „Lokum pod klucz”, który pozwala dopasować wykończenie do indywidualnych potrzeb.

Do wyboru są dwa przygotowane standardy lub pakiet indywidualny – umożliwiają one dopasowanie płytek, podłóg, drzwi, paneli czy armatury sanitarnej. Po ustaleniu zakresu prac architekt opracowuje projekt wnętrza, a wyspecjalizowana ekipa realizuje wykończenie w ustalonym terminie.

Wybierz jedno z dostępnych mieszkań z oferty Lokum Deweloper, zaprojektuj je wedle uznania w ramach programu “Lokum pod klucz” i wprowadź się do swojego wymarzonego M w stolicy Dolnego Śląska.