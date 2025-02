To już ten moment, kiedy zaczynamy zastanawiać się, gdzie spędzić urlop. Zatem czas, by zaplanować swój wypoczynek. W naszym kraju mamy bez liku atrakcyjnych miejsc, które wprost wyczekują na turystów! Nie brakuje nam regionów, zachwycających naturalnymi krajobrazami, a także miast kuszących bogatymi ofertami rozrywkowymi, bazą gastronomiczną i ciekawą architekturą. Gdzie zatem pojechać na wakacje w Polsce? Przypominamy o popularnych kurortach, jak i odkrywamy mniej znane, ale warte odwiedzenia miejsca na wypoczynek w Polsce!

Trójmiasto, czyli Gdańsk, Gdynia i Sopot polecają się na urlop w kraju!

Trójmiasto stanowi zdecydowanie popularny i uwielbiany nadmorski kurort. Jest bardzo urokliwe i nie sposób się tu nudzić. Starówka nad Motławą w Gdańsku, gdyńskie zoo, czy też sopockie molo, to tylko część z licznych atrakcji. Zaprasza również na przepiękne, piaszczyste plaże nad Bałtykiem i oferuje wodne atrakcje!

Jantar – bursztynowa przystań nad morzem!

Nadmorska wioska Jantar to miejscowość o wspaniałych walorach przyrodniczych. Mowa o szerokich plażach, bezkresnym Morzu Bałtyckim i otaczających lasach sosnowych. Jej okolica jest niezwykle bogato zasobna w bursztyny, co zdecydowanie, czyni ją wyjątkową na szlaku nadmorskich kurortów. W ciągu lata organizowanych jest tu wiele imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, a także turniejów sportowych.

Hel, czyli tam, gdzie wszystko ma swój początek…

Hel to kolejna nadmorska miejscowość, która może zapewnić atrakcyjne wakacje w Polsce. Właściwie to półwysep, potocznie nazywanym początkiem Polski. Oferuje piękną plażę i dostęp oczywiście do morza. Można tu się wyciszyć, ale również wypocząć aktywnie. Wśród dostępnych atrakcji są rejsy po Bałtyku, atrakcje wodne, a także szlaki piesze i rowerowe.

Augustów, uznany na najpiękniejsze polskie uzdrowisko!

Augustów, nie bez powodu otrzymał miano najpiękniejszego, polskiego uzdrowiska! To wyjątkowo urokliwe miasto, zdecydowanie poleca się na urlop w kraju. Zlokalizowane jest na sielskim Podlasiu, którego stanowi turystyczną stolicę. Swoją atrakcyjność zawdzięcza między innymi położeniu pomiędzy jeziorami i lasami. Nie brakuje tu również pięknej architektury i zabytków.

Kruklanki, Twój wakacyjny azyl!

Kruklanki są bardzo urokliwą, mazurską wsią otoczoną lasami i jeziorami. Tutaj z pewnością można zaznać błogiego wypoczynku, który gwarantuje cisza i bliskość natury. Można również skorzystać z kąpieli w jeziorach i wybrać się na spływ kajakowy. To idealny wybór na wakacje w Polsce, dla tych którzy chcą odpocząć od wielkomiejskiego szumu. Tutaj zyskają spokój, poczucie intymności oraz sielską atmosferę.

Olsztyn – mazurskie miasto z duszą!

Stolica województwa warmińsko-mazurskiego, kusi walorami naturalnymi i atrakcjami miejskimi! Położone jest pomiędzy 3 rzekami i kilkunastoma jeziorami! Zatem otacza się wspaniałą przyrodą, ale również może poszczycić również wieloma historycznymi pozostałościami.

Kudowa-Zdrój – uzdrowiskowe miasteczko w Sudetach!

Kudowa-Zdrój, jest miastem uzdrowiskowym i jest świetnym punktem wypadowym w Góry Stołowe. Ich szlaki prowadzą przez liczne skalne labirynty i pozwalają podziwiać niezwykłe, unikalne formacje skalne. Takie wędrówki gwarantują wyjątkowe wrażenia, których zwieńczeniem jest zdobycie szczytu, czyli Szczelińca Wielkiego.

Kościelisko – tatrzańska wioska o góralskich tradycjach!

Ta malownicza, góralska wioska przede wszystkim funduje widok na zachwycającą panoramę Tatr. To miejsce, w którym rozpoczyna się wiele szlaków, zatem będzie idealnym wyborem dla tych, którzy nastawiają się na górską przygodę. Tutaj spotkamy się z prawdziwie góralską tradycją i niezwykłym klimatem.

Krynica-Zdrój, czyli perełka polskich uzdrowisk!

Przyciąga walorami zdrowotnymi i atrakcjami turystycznymi! To niewielkie, małopolskie miasteczko, szczyci się piękną architekturą. Jedną z jej najświeższych atrakcji jest ścieżka w koronach drzew, którą można dotrzeć na najwyższą drewnianą wieżę widokową w Polsce!

Solina — czyli, rzuć wszystko i rusz w Bieszczady!

Podkarpacka wieś Solina to idealny punkt na zatrzymanie się w Bieszczadach. To tutaj rozpoczynają się liczne szalki górskie! Po wędrówkach wśród dzikiej, bieszczadzkiej natury, można wypocząć nad jeziorem Solińskim. Punktem charakterystycznym wioski jest zapora wodna.

