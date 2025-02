Kredyty hipoteczne zaciągane w złotówkach w przeważającej części oparte są na zmiennej stopie procentowej, która zależy od wskaźnika WIBOR. To właśnie on otwiera drogę do walki z bankiem, który cały ciężar ryzyka kredytowego przerzucił na klienta. Kiedy warto złożyć w sądzie pozew?

Pozew o WIBOR – o co chodzi?

Kredyty w walucie obcej, zwłaszcza we frankach szwajcarskich, budzą kontrowersje, jednak okazuje się, że równie niebezpieczne mogą być kredyty w złotówkach oparte na wskaźniku WIBOR. Dowodem jest przełomowy wyrok wydany 16 listopada 2022 roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Zgodnie z nim powódka ma spłacać według wg. oprocentowania wyliczanego wyłącznie na podstawie marży banku. Rosnący WIBOR stanowi obciążenie dla kredytobiorcy, natomiast dla banku jest źródłem zysku. Podwyższenie stóp procentowych i wysoka inflacja sprawiły, że raty kredytu poszybowały w górę, z czego banki osiągają niemałe korzyści. Problem jest oczywiście znacznie bardziej złożony, jednak pokrótce można stwierdzić, że w wielu przypadkach kredytobiorcy są po prostu nadmiernie obciążeni finansowo.

Czego można się domagać?

W sprawach o WIBOR klienci banków mogą domagać się:

unieważnienia umowy kredytowej – w takim przypadku rozliczają się wyłącznie z otrzymanego na początku kapitału (sprawdź tutaj, czym jest sankcja kredytu darmowego: https://kamk.pl/uslugi/sankcja-kredytu-darmowego/ ),

– w takim przypadku rozliczają się wyłącznie z otrzymanego na początku kapitału (sprawdź tutaj, czym jest sankcja kredytu darmowego: ), usunięcie WIBOR-u z kredytu – dzięki temu raty kredytu będą znacznie niższe.

Ponadto wygrana sprawa może skutkować wykreśleniem hipoteki, wykreśleniem z bazy BIK, a nawet zamknięciem i rozliczeniem kredytu. Oczywiście, konkretne żądania wynikać będą z zapisów umowy. To jej analiza stanowi podstawę do ewentualnej batalii sądowej. Nie wszystkie kredyty można “odwiborować”, ale warto sprawdzić, czy przypadkiem Twoja umowa nie zawiera pewnych zapisów niedozwolonych.

Kiedy warto złożyć pozew?