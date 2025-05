Urban Lab wystartował! Zielona Góra oddaje głos młodym [WIDEO]

Dawny „‬Bobas” przy placu Matejki zyskał nowe życie. W piątek oficjalnie otwarto tam Urban Lab – miejsce, w którym to młodzi zielonogórzanie mają rządzić, w dodatku z realnym wpływem na działania miasta.

Urban Lab powstał z potrzeby stworzenia przestrzeni, która nie tylko będzie bezpieczna, ale także zachęci młodych ludzi do udziału w życiu miasta.

Chcieliśmy odpowiedzieć na potrzeby młodych ludzi. Tego, żeby mieli w Zielonej Górze swoje miejsce, z którym się utożsamiają. W ogóle taką pierwszą inicjatywą było to, żeby to było takie bezpieczne miejsce nie tylko do spędzania czasu, ale też żeby można było wydobyć inicjatywę i zaangażować się w to, co może się wydarzyć w mieście Zielona Góra

Innowacyjność tego projektu polega na zmianie perspektywy. To młodzież ma wskazywać kierunki rozwoju tej przestrzeni, a nie władze miasta.