Swoją premierę ma najnowsza książka Renaty Diaków, lubuskiej autorki. Jej nowa propozycja dla czytelników, to “Dziewczynka Skacząca Na Skakance”

Pozycja powstała z dwóch powodów. Pierwszy z nich związany jest z pokazaniem relacji jaka funkcjonuje w związkach przemocowych. Osoby uwikłane w takie relacje nie wierzą, że można z tego wyjść, a blokadą do zrobienia pierwszego kroku ku zmianom jest uczucie strachu i wstydu.

Drugim celem powieści jest pokazanie, że zawsze gdzieś obok są osoby, które będą w stanie pomóc nam opuścić toksyczną relacje. Autorka poprzez fikcje literacką dzieli się osobistymi doświadczeniami. Przygotowując powieść zrobiła także spory research.

Dlaczego na okładce i w tytule pojawia się “Dziewczynka Skacząca Na Skakance” ?

Myślę, że każdy z nas ma taką swoją dziewczynkę. My czasami potrzebujemy do rozwikłania życiowej zagadki powrotu do dzieciństwa, bo właśnie tam doszukujemy się problemów, których kiedyś nie byliśmy świadomi.