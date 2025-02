Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dla północnej części woj. lubuskiego. W nocy z 20. na 21. lutego prognozowane są marznące deszcze i gołoledź.

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego najniższego stopnia. Obowiązuje do godz. 12:00 w piątek, 21 lutego. Ostrzeżenie zostało wydane dla powiatów: gorzowskiego i Gorzowa, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego oraz świebodzińskiego. Na drogach będzie ekstremalnie ślisko. Jeśli macie możliwość nie korzystajcie z transportu. Temperatura minimalna wyniesie nocą od -5 stopni C do -3 stopni C na zachodzie i północnym zachodzie kraju.