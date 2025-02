Rozpoczęło się Lubuskie Forum Polityki Społecznej, pod hasłem „Lubuskie w obliczu wyzwań. Razem ku przyszłości regionu”. Przedstawiciele samorządów, instytucji, a także naukowcy pochylają się nad problemem demografii w naszym regionie.

Demografii jest poświęcona pierwsza część spotkania w ramach sesji plenarnej. Głos zabrał m.in. Mateusz Łakomy, autor książki pt. „Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy”.

Najnowsze szacunki pokazują, że Polska w roku 2024 roku kolejny raz miała najniższą dzietność w historii. Tym razem to było 1,11 dziecka na kobietę. Wiemy, że w poprzednich latach województwo lubuskie było na podobnym poziomie, co ta średnia krajowa. To jest motywator do tego, żeby działać, żeby zabrać się za rozwiązywanie tego problemu.