Co z Lubuskim Centrum Onkologii? Przypomnijmy, konkurs, z którego blisko ćwierć miliarda złotych z budżetu resortu zdrowia miało pójść na budowę lecznicy został unieważniony, a to w związku z kontrolą CBA.

Nowy konkurs ma być ogłoszony niebawem, ale poseł PiS Jerzy Materna uważa, że niepotrzebnie stracono mnóstwo czasu w tej sprawie.

Jeżeli coś było nieprawidłowo, to można było to rozwiązać w ciągu miesiąca. Ten konkurs nie jest przesunięty, on jest rozwiązany. Nie wiem, nie rządzę, trudno powiedzieć, co będzie. W Sejmie było zapytanie pani minister Sójki w tej sprawie, ale nie padły żadne argumenty w tej sprawie.