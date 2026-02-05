Ruszyły zapisy do Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Stawką indeksy i wyjazd do Brukseli [WIDEO]

Ruszyły zapisy do II edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Tegoroczna odsłona odbędzie się pod hasłem „Na gwiezdnym szlaku”. Podobnie jak przed rokiem, do udziału zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego regionu.

O szczegółach konkursu mówi Natalia Burdz, dyrektorka Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

W tej chwili trwają zgłoszenia szkół do udziału w tym konkursie i te zgłoszenia są do 12 lutego. Później mamy etap szkolny. W etapie szkolnym wybieramy spośród uczniów trzy osoby, które będą później stanowiły jedną drużynę na etapie wojewódzkim. I eliminacje szkolne będą 24 marca. Szkoły przesyłają nam protokoły do 31 marca. No i 9 maja, to jest taki symboliczny piękny dzień, bo to jest Dzień Unii Europejskiej, odbywa się finał właśnie tutaj w Zielonej Górze na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jak podkreśla dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ, poseł na Sejm RP, edukacja młodzieży na temat Unii Europejskiej jest niezwykle istotna.

Ten konkurs ma zachęcić ich do tego, żeby zgłębić wiedzę na temat procesów integracji europejskiej, funkcjonowania polskiej w Unii Europejskiej, szans, korzyści, ale także zagrożeń, bo one także istnieją. Po to, żeby mogli także w dorosłym życiu dokonywać ważnych wyborów. Także w kontekście wyborów tych dotyczących, czy to samorządu terytorialnego, Sejmu, Senatu, wyborów na prezydenta państwa polskiego. I myślę, że taka wiedza obywatelska będzie ogromnym atutem młodych Polek i Polaków i dlatego ją krzewimy w ramach tego konkursu.

Na najlepsze drużyny czekają atrakcyjne nagrody, w tym m.in. indeksy na wybrane kierunki Uniwersytetu Zielonogórskiego, wyjazd do Brukseli oraz możliwość zwiedzania Sejmu RP.