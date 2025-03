Województwo lubuskie w ostatnich 8 latach straciło około 43 tys. mieszkańców. To tak, jakby z mapy regionu zniknął powiat strzelecko-drezdenecki.

– Pierwsze alarmujące symptomy pogarszającej się sytuacji demograficznej były widoczne już w 2013 roku – mówi Robert Wróbel, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Co wpływa na to, że nas przybywa lub ubywa? Dwa elementy. Przyrost naturalny i saldo migracji. To saldo migracji w województwie lubuskim zawsze było jedno – więcej nas wyjeżdżało niż przyjeżdżało. Wyjeżdżają zazwyczaj ludzie młodzi, co między innymi prowadzi do niskiego przyrostu naturalnego. W 2013 roku po raz pierwszy odnotowaliśmy ujemny przyrost naturalny.