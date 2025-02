To centrum zielonogórskie wystartowało 1 czerwca 2024 roku w założeniu do końca roku 2025 miało przeszkolić 600 cudzoziemców. Jesteśmy w lutym, a więc tak de facto w ósmym miesiącu trwania projektu, a już ponad 700 osób dostało tą pomoc. Więc to pokazuje, że realne są potrzeby w tym zakresie bardzo duże