Czy Polska wycofa się z Zielonego Ładu? Takie pytanie nasuwa się po piątkowej wypowiedzi szefa polskiego rządu, Donalda Tuska. O lokalny komentarz w sprawie dopytujemy Arkadiusza Dąbrowskiego, sekretarza wojewódzkiego lubuskiego PSL-u.

– Nas te słowa cieszą – mówi Dąbrowski.

Myślę, że w pewnym zakresie na pewno będziemy się wycofywać z zapisów Zielonego Ładu, bo wiele grup społecznych podnosi swoje zastrzeżenia. Dążenie do bezemisyjnego kontynentu to piękna idea, ale Zielony Ład został wprowadzony za szybko i niektóre zakresy tych wielkich zmian nie były przemyślane. Myślę, że w interesie nas wszystkich jest to, aby z tego planu się wycofać.