Afera samochodowa? Czy burza w szklance wody? Radny Grzegorz Maćkowiak podniósł temat zakupu przez miasto nowych samochodów. Przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości w ratuszu uważa, że magistrat powinien oglądać każdą złotówkę i o wydatkach mówić w sposób transparentny.

W Rozmowie na 96 FM pytany był m.in. o zakup floty w urzędzie wojewódzkim. Maćkowiak za poprzedniej władzy był doradcą wojewody lubuskiego.

Nie pamiętam, no ja się tym nie zajmowałem. Pewnie były, bo przecież to było aż 8 lat. Gdybym nie wywołał tego tematu, to by go nie było i byśmy o nim nie rozmawiali. Nagle zaczęło się coś dziać.