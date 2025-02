– Jesteśmy ponoć w wolnym kraju – tak „aferę koszulkową” tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. Sprawa dotyczy wczorajszej sesji sejmiku województwa, na której część radnych wojewódzkich z ramienia PiS miała na sobie koszulki z poparciem kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Jerzy Materna z uśmiechem komentował całą sytuację w Rozmowie na 96 FM.

Z uśmiechem patrzę na to wszystko. Póki co jesteśmy w wolnym kraju. Ubrane zostały te koszulki i tyle. Chyba komuś zależało, żeby zrobić z tego aferę.

Materna nie uważa tego za agitację wyborczą.

Jeżeli to jest przestępstwo, to najlepiej zgłosić to do prokuratury albo niech znajdą określony artykuł. Pan prof. Kurzępa czasami ubiera się tak luźno. Każdy ma swój styl. Ja raczej chodzę pod krawatem.