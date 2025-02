Kiedy autobusy mogą pojawić się na terenie szpitala? Władze miasta oraz lecznicy już od kilku miesięcy mówią o planach wdrożenia nowej linii autobusowej, która ma pomóc szczególnie seniorom w dotarciu do placówki.

O szczegółach mówi dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Dogadaliśmy się z miastem, prosząc ich o uruchomienie linii autobusowej, która będzie przewoziła pacjentów z Centrum Przesiadkowego do szpitala. Puścimy trasę autobusu przez szpital i będzie jeden przystanek wewnątrz szpitala, a drugi będzie przy poradniach przy ul. Podgórnej. Myślę, że to rozwiązanie pomoże wielu ludziom dostać się bezproblemowo do szpitala.