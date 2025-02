Kończą się ferie w naszym regionie. Dzieci i młodzież, którzy zostali w mieście nie mieli szczęścia do śniegu. Ten pojawił się wcześniej, tydzień przed rozpoczęciem zimowego wypoczynku.

Od razu przywiódł tłumy na Górkę Tatrzańską. Niektórzy jeździli brawurowo na resztkach śniegu, co pokazało krążące po internecie wideo. Sytuację komentował w Radiu Index Kamiński, odpowiedzialny w magistracie m.in. za sport i oświatę.

Komentując ten filmik, to myślę, że jest to totalna nonszalancja opiekunów dzieci, które pozwoliły na zjazdy w tak ekstremalnych warunkach. Dorośli, to wiadomo, biorą odpowiedzialność za siebie i też mierzyli się z tymi quasi-śniegiem. Górka Tatrzańska jest problemem od wielu lat.

Kamiński wskazuje, że obecny wygląd Górki Tatrzańskiej to efekt zaniedbań poprzedników. – My chcemy to miejsce zrewitalizować – zapowiada przedstawiciel magistratu.

Poprzednia władza miała do dyspozycji 16 mln zł, podpisanej umowy dotacji unijnej i tę umowę poprzednie władze rozwiązały. A tam były środki na ucywilizowanie tego ważnego miejsca. My chcemy Górkę Tatrzańską zrewitalizować i na pewno się to stanie.

