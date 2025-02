Barcikowice to jedno z tych sołectw, o którym podczas ostatnich sesji jest najgłośniej, a to pokłosie planów, które zakładają budowę domków jednorodzinnych w tej części Zielonej Góry.

Tym planom sprzeciwia się część mieszkańców. Karolina Walko, urbanistka, przedstawicielka mieszkańców Barcikowic gościła dziś w Rozmowie na 96 FM. Uważa, że to teren podmokły, na którym nie powinno się budować.

Osiedle powinno powstać, ale niekoniecznie na tym konkretnym obszarze. Część mieszkańców mówiła o rozwoju i ja się z tym absolutnie zgadzam, ale niech to będzie rozwój zrównoważony. Patrząc na ten teren, wyraźnie widać, że jest on podmokły. To mokradła. Teren trudny, ale też cenny środowiskowo. Ten konkretny teren moim zdaniem nie powinien zostać zabudowany.