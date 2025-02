Na ostatniej sesji rady miasta ponownie wybrzmiał temat budowy osiedla domków jednorodzinnych w Barcikowicach. Wśród mieszkańców są zwolennicy i przeciwnicy tego pomysłu.

– Cały czas Nowa Dzielnica broni się przed zabudową wielorodzinną, nie powinniśmy więc stwarzać przeszkód dla budownictwa jednorodzinnego – mówi Wiesław Kuchta, radny miejski z klubu „Zielona Razem”. Jednak teren, na którym miałyby powstać nowe domki jest podmokły oraz bez kanalizacji.

Nie można kanalizacji skierować w stronę Zatonia, ponieważ rura jest zbyt mała i nie udźwignęłaby tego ciężaru. Być może w kolejnych etapach będzie to skierowane w stronę Kiełpina i dalej na Ochlę. Na dzień dzisiejszy teren ten został ograniczony, po to by mieszkańcy, którzy mają tam swoje działki, mogli występować o warunki zabudowy.