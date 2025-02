Od prawie dwóch miesięcy za spółkę Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja odpowiada Dariusz Gusta, który na tym stanowisku zastąpił Krzysztofa Witkowskiego. Pierwsze tygodnie nowy prezes spędził na poznaniu kadry, a także m.in. na sprawdzeniu sytuacji spółki.

O swoich pierwszych refleksjach po niespełna dwóch miesiącach pracy mówił w Rozmowie na 96 FM.

Jestem w tej chwili w cyklu spotykania z wydziałami. Spotykałem się ze wszystkimi działami technicznymi. Spotkania prowadzę bezpośrednio. Chcę posłuchać o problemach, o tym, co należałoby poprawić. Jestem zbudowany po tych spotkaniach, bo kadra jest doświadczona, oddana, z pasją do swojej pracy. Nieraz ludzie pracują już w drugim pokoleniu w tym zakładzie. To naprawa optymizmem na przyszłość.