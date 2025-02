Wracamy do tematu podwyżek za wywóz śmieci. Przypomnijmy, że podczas wtorkowej sesji radni zdecydowali o podniesieniu opłaty o 8 zł, co w konsekwencji oznacza kwotę 37 zł dla „starej” Zielonej Góry i 31 zł dla „nowej” Zielonej Góry od mieszkańca.

Przeciw wzrostowi cen był między innymi Robert Górski z klubu „Zielona Razem”. Co budziło jego wątpliwości?

Nie jestem całkowicie przeciwny podwyżkom, ale uważam, że powinny być one o stopę inflacji. Jeśli drożeje energia i koszty pracy, to o takie wartości powinniśmy wtedy te kwoty podnosić. Tak to robimy od wielu lat z opłatami za wodę i kanalizację. To jest podwyżka niemal 30-procentowa, moim zdaniem za wysoka.