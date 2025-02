Centrum Rodziny z Hospicjum Perinatalnym już otwarte. Choć wstęgę przecięto 25 stycznia, to budynek przy ul. Langiewicza 39 został oddany do użytku wczoraj, tj. we wtorek, 4 lutego.

Obiekt ma ponad 400 mkw., w którym znajduje się ponad 20 gabinetów. W środowej Rozmowie na 96 FM o ostatnich przygotowaniach do uruchomienia nowej siedziby Fundacji Centrum Rodziny mówiła jego prezeska Joanna Habura.

Czekaliśmy na ostateczną decyzję i odbiór budynku, zgodnie z prawem budowlanym. To się dokonało w poniedziałek. Od wtorku tak naprawdę otworzyliśmy placówkę dla naszych podopiecznych. Pierwsze panie spodziewające się maluszka miały zajęcia.

Habura podkreśla, że wszystkie usługi fundacji są prowadzone pro bono. Najważniejszym miejscem jest hospicjum perinatalne.

To jest działka opieki nad rodziną, która dowiaduje się, że ich wyczekiwane maleństwo niestety nie ma pomyślnej diagnozy medycznej. To dziecko ma wadę lub zespół wad, który prawdopodobnie nie pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie, urodzenie się, a co dopiero życie i przeżycie.

Fundacja w tym zakresie współpracuje z duchownymi, psychologami, lekarzami ginekologiem i pediatrą.