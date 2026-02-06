Bitwa na słowa: „Potyczki z polszczyzną 2026” startują już niebawem

To już niebawem. Za niespełna dwa tygodnie obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zielonogórski oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają szkoły i osoby uczące się języka polskiego do wspólnego świętowania.
Na potrzeby tegorocznych obchodów przygotowano scenariusze lekcji okolicznościowych, które w przystępny sposób przybliżają „językową ideę”. Ich najważniejszą częścią są „Potyczki z polszczyzną 2026” – interaktywne gry językowe w formie quizów Kahoot. O szczegółach mówi dr Irmina Kotlarska z Instytutu Filologii Polskiej:
Autorkami i autorami materiałów są pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UZ, zrzeszeni w zielonogórskim oddziale Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, a także Izabela Jabłońska, studentka III roku filologii polskiej. Gry przygotowano w trzech wersjach: dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dla osób uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie B1.
– A o język warto dbać – dodaje dr Piotr Kładoczny, prof. UZ z Instytutu Filologii Polskiej.
Tegoroczne obchody jak zwykle są okazją do rozpowszechnienia wiedzy o języku, ale także promują język polski – zauważa dr Kaja Rostkowska z IFP i jednocześnie członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego:
Dodajmy, że materiały są dostępne bezpłatnie dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą przeprowadzić lekcję ze swoimi uczniami. Aby je otrzymać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: sites.google.com/view/zgtmjp.