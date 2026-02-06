Bitwa na słowa: „Potyczki z polszczyzną 2026” startują już niebawem

To już niebawem. Za niespełna dwa tygodnie obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zielonogórski oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają szkoły i osoby uczące się języka polskiego do wspólnego świętowania.

Na potrzeby tegorocznych obchodów przygotowano scenariusze lekcji okolicznościowych, które w przystępny sposób przybliżają „językową ideę”. Ich najważniejszą częścią są „Potyczki z polszczyzną 2026” – interaktywne gry językowe w formie quizów Kahoot. O szczegółach mówi dr Irmina Kotlarska z Instytutu Filologii Polskiej:

Motywem przewodnim w tym roku jest reforma ortografii. Chcieliśmy przybliżyć nowe zasady, które weszły w życie 1 stycznia 2026 roku. Ale w naszych grach uwzględniamy także patronów roku ogłoszonych przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. A ponieważ tegorocznymi patronami są między innymi Andrzej Wajda i Polskie Radio, to w grach pojawiają się pytania nawiązujące do związków literatury z filmem i muzyką.

Autorkami i autorami materiałów są pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UZ, zrzeszeni w zielonogórskim oddziale Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, a także Izabela Jabłońska, studentka III roku filologii polskiej. Gry przygotowano w trzech wersjach: dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dla osób uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

– A o język warto dbać – dodaje dr Piotr Kładoczny, prof. UZ z Instytutu Filologii Polskiej.

Ja myślę, że język polski dla Polaka jest cenny, bo w tym języku ja się wyrażam, ja myślę, ja się tym językiem posługuję. Jeśli ja będę umiał się tutaj wyrazić, będę znał bogactwo słownictwa, będzie mi łatwiej na wiele rzeczy powiedzieć”. Powinniśmy w dobrych, codziennych sytuacjach używać dobrego języka. Kiedy chcemy być tacy ładni, estetyczni, używajmy języka, który będzie ładniejszy, będzie miał więcej środków językowych, będzie po prostu ekspresyjny i wyrazisty.

Tegoroczne obchody jak zwykle są okazją do rozpowszechnienia wiedzy o języku, ale także promują język polski – zauważa dr Kaja Rostkowska z IFP i jednocześnie członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego:

Przy okazji tych potyczek z polszczyzną, chcemy też promować Uniwersytet Zielonogórski. Chcemy promować Instytut Filologii Polskiej, mamy świetną kadrę, fantastycznych studentów i myślę, że mamy całkiem, całkiem ciekawe zajęcia na kierunku dziennikarstwo i nowe media, także na filologii polskiej, więc też zachęcamy, żeby do nas przyjść, w mury Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dodajmy, że materiały są dostępne bezpłatnie dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą przeprowadzić lekcję ze swoimi uczniami. Aby je otrzymać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: sites.google.com/view/zgtmjp.