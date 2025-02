W Toruniu odbyła się w mijającym tygodniu Gala Nauki Polskiej, podczas której nagrody w różnych kategoriach odbierali naukowcy z całego kraju.

W tym gronie nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odebrali: dr inż. Marta Gortych, prof. Paulina Komorowska-Birger oraz dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ. O szczegółach nagród mówi Małgorzata Włodarczyk z biura prasowego naszej uczelni.

To wyjątkowe wyróżnienia dla naszej uczelni, a przede wszystkim ogromne uhonorowanie naszych pracowników, bo naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego znaleźli się w gronie najwybitniejszych badaczy w Polsce i co bardzo cieszy są to naukowcy, którzy zajmują się różnymi dziedzinami.