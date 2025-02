Pickleball to stosunkowo młoda, zwłaszcza w Polsce dyscyplina sportu, którą w Stanach Zjednoczonych uprawiają miliony. W Zielonej Górze popularyzuje, uprawia i trenuje innych Tomasz Sidelnik, który swoją pasję do sportów rakietowych zaczerpnął z tenisa stołowego.

Sidelnik o dyscyplinie, która w Polsce obecna jest od kilku lat mówił w programie Szatnia Akademików.

Pickleball to połączenie tenisa ziemnego, stołowego i badmintona. Ja od dziecka uwielbiałem sporty rakietowe. Cztery lata temu brat podesłał filmik pickleballa, zawodów i zapytał czy pojedziemy na turniej. Pojechaliśmy do Pszczyny, spodobało się i gramy. Trzeba mieć czucie piłki, to sport szybki, widowiskowy. Jest też pole bezwolejowe, tzw pole kuchni. Nie można tam grać piłki z powietrza. To jest przy siatce.