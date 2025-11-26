Poznaliśmy laureatów Młodego Dziennikarza Roku woj. lubuskiego

Podczas gali w Regionalnym Centrum Animacji Kultury ogłoszono laureatów III edycji konkursu na Młodzieżowego Dziennikarza Roku woj. lubuskiego. Najwyższe wyróżnienie przyznano zespołowi tworzącemu festiwalową gazetkę GaFa, przygotowaną przez studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego pod opieką prof. dr hab. Magdaleny Steciąg.

Jury podkreślało, że choć poziom tegorocznych prac był wyjątkowo wyrównany, zwycięzca nie budził żadnych wątpliwości. O decyzji mówi Marzena Wróbel-Szała.

W tym roku poziom był dość wyrównany, chociaż jury nie miało żadnych wątpliwości odnośnie głównej nagrody, czyli gazetki festiwalowej GAFA. Ta główna nagroda powędrowała do zespołu tej gazetki. Pozostałe prace miały poziom wyrównany, chociaż dwie również się wyróżniały, czyli prace wyróżnione przez rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jak zaznacza prof. Marian Bugajski, przy ocenie prac pojawiało się wiele emocji, a tegoroczny poziom znacząco przewyższał poprzedni.

Jakie to uczucie? Złość mnie brała czasami, czasami się cieszyłem, czasami się smuciłem, była cała gama uczuć. Myślę, że z tego względu warto brać udział w takich przedsięwzięciach. W zeszłym roku nie było pierwszej nagrody, bo prace były dość średnie. W tym roku praca, która zdobyła nagrodę była ponad wszystko

O kulisach pracy redakcji GaFy i tym, jak powstawała gazetka online przygotowywana podczas Lubuskiego Lata Filmowego, opowiada Karolina Waleńska, jedna z autorek projektu.

Projekt dotyczył tworzenia gazetki festiwalowej na Lubuskim Lecie Filmowym. Jest to gazetka online, która znajduje się na Facebooku. Tworzymy tam recenzje i tak naprawdę wszystkie formy dziennikarskie, które można publikować w Internecie

Kolejnym z materiałów, które zwróciły uwagę jurorów, był wywiad z Piotrem Olczakiem, legendą zielonogórskiego Zastalu.

Praca dotyczyła wywiadu z emerytowanym koszykarzem Zastalu, który doprowadził Zieloną Górę do awansu, do wówczas pierwszej ligi koszykówki, czyli z Piotrem Olczakiem. Była to fajna rozmowa, która odbyła się w lutym tego roku

Wyróżnienie otrzymał również wywiad z prof. Radosławem Sztyberem, byłym zawodnikiem Zastalu. O nagrodzie i pracy nad tekstem opowiada Tymoteusz Wiącek.

Dostałem to wyróżnienie za wywiad z panem profesorem Radosławem Sztyberem, który wcześniej w swojej karierze był również zawodnikiem Zastalu. Grał w koszykówkę. Pracowało nam się świetnie, naprawdę jest to dla mnie niesamowite, że nasza praca zyskała takie wyróżnienie. Jestem niesamowicie zadowolony

To już trzecia edycja wydarzenia, które ma promować młode talenty, szkolne redakcje i lokalne dziennikarstwo.