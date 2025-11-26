Poznaliśmy laureatów Młodego Dziennikarza Roku woj. lubuskiego

Podczas gali w Regionalnym Centrum Animacji Kultury ogłoszono laureatów III edycji konkursu na Młodzieżowego Dziennikarza Roku woj. lubuskiego. Najwyższe wyróżnienie przyznano zespołowi tworzącemu festiwalową gazetkę GaFa, przygotowaną przez studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego pod opieką prof. dr hab. Magdaleny Steciąg.
Jury podkreślało, że choć poziom tegorocznych prac był wyjątkowo wyrównany, zwycięzca nie budził żadnych wątpliwości. O decyzji mówi Marzena Wróbel-Szała.
Jak zaznacza prof. Marian Bugajski, przy ocenie prac pojawiało się wiele emocji, a tegoroczny poziom znacząco przewyższał poprzedni.
O kulisach pracy redakcji GaFy i tym, jak powstawała gazetka online przygotowywana podczas Lubuskiego Lata Filmowego, opowiada Karolina Waleńska, jedna z autorek projektu.
Kolejnym z materiałów, które zwróciły uwagę jurorów, był wywiad z Piotrem Olczakiem, legendą zielonogórskiego Zastalu.
Wyróżnienie otrzymał również wywiad z prof. Radosławem Sztyberem, byłym zawodnikiem Zastalu. O nagrodzie i pracy nad tekstem opowiada Tymoteusz Wiącek.
To już trzecia edycja wydarzenia, które ma promować młode talenty, szkolne redakcje i lokalne dziennikarstwo.