Uniwersytet Zielonogórski zainaugurował dziś Wydziałowe Dni Otwarte. Przez cały miesiąc uczniowie szkół ponadpodstawowych będą odwiedzali mury uczelni, by móc lepiej ją poznać i znaleźć odpowiedni dla siebie kierunek.

Jako pierwszy zaprezentował się Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych. Dla potencjalnych przyszłych kandydatów przygotowano wykłady i pokazy. Mówi dr inż. Łukasz Sobolewski, prodziekan ds. studenckich WNIT.

Dzień otwarty ma pokazać to, czego nasi przyszli studenci będą mogli nauczyć się na naszym wydziale. Odwiedzający nas uczniowie zawsze znajdą coś dla siebie. Czy to w kierunku informatyki, programowania, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości, czy też związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii spawalniczych, druku 3D. Wszystko, co związane z naukami technicznymi, jest możliwe tutaj dzisiaj do zobaczenia.