Sesja? Dziś już tak nie stresuje studentów [WIDEO]

Trwa sesja egzaminacyjna. Studenci w ogniu pytań, ale też często gorączkowej nauki. Choć właśnie czy stresują się tak, jak przed laty? Swoje zdanie na ten temat ma dr Tomasz Turowski z Instytutu Filozofii.

Naukowiec Uniwersytetu Zielonogórskiego tęskni do dawnych, papierowych indeksów. Zielone książeczki od kilku lat zostały zastąpione przez elektroniczne indeksy.

To była zupełnie inna relacja między wykładowcą, nauczycielem a studentem, kiedy był ten indeks papierowy, kiedy student go przynosił, podawał drżącą ręką, tak? Tu przy wpisywaniu ocen studenci są nieobecni, tak? Wiedzą, że mają prawo do reklamacji w postaci kliknięcia i informacji dla wykładowcy, że się nie zgadzają.

Zmieniły się indeksy, zmienili się też studenci. Zdaniem Turowskiego, zdana sesja nie jest już sprawą życia lub śmierci.

Studenci są mniej zestresowani niż kiedyś. To jest widoczne. Moim zdaniem to wynika z tego, że studenci mają, niektórzy oczywiście, takie podejście mniej ambitne, tak? Jeżeli zdam, to okej, jeżeli nie zdam, to się świat nie zawali, także “easy”. I jest to rzeczywiście ufundowane w jakąś taką psychikę nowoczesnego studenta. Także podejście jest różne, aczkolwiek zauważam, że jest teraz jakby większy dystans, mniej stresu.

Zimowa sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim potrwa do 16 lutego. Po niej rozpocznie się sesja poprawkowa, która potrwa do 2 marca.