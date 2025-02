Jodo to jedna ze wschodnich sztuk walki, która jest obecna w AZS-ie Uniwersytetu Zielonogórskiego. To japońska sztuka, która polega na obronie przed szermierzem za pomocą drewnianego kija.

W tym roku w Zielonej Górze odbędą się mistrzostwa Polski i Europy w Jodo. Za przygotowania odpowiadają Jolanta Uździcka i Piotr Kopecki, którzy byli gośćmi programu Szatnia Akademików.

Ten rok zdecydowanie odnośnie do Jodo należy do Zielonej Góry i AZS-u. 8-9 marca odbędą się mistrzostwa kraju, przyjadą zawodnicy z całego kraju, ale także gości z zagranicy, bo to są Otwarte Mistrzostwa Polski.

– mówił Piotr Kopecki, który w AZS-ie prowadzi także zajęcia z Aikido i Iaido.

W maju planowane jest ponadto spotkanie „Mike and the Champ”, w którym wezmą udział mistrzowie jodo, a pod koniec września Zielona Góra po raz pierwszy w historii zorganizuje mistrzostwa Europy.

Bardzo pozytywnie oceniono nasze działania organizacyjne w ramach AZS-u, nasze uniwersyteckie zaplecze. Otrzymaliśmy akces, żeby organizować mistrzostwa Polski, a także „Mike and the Champ”, czyli to spotkanie mistrzów, gdzie przyjeżdża kadra narodowa naszego kraju, a także państw sąsiednich. Dostaliśmy też mistrzostwa Europy. To naprawdę wielki sukces, który zawdzięczamy wspólnym, dużym rozmowom, jakie odbyły się między naszym dyrektorem Dawidem Piechowiakiem, zarządem AZS-u oraz Polskim Związkiem Kendo.