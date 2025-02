Na drugim miejscu w grupie tzw. walczącej o utrzymanie plasuje się drugoligowy zespół tenisistów Lotto AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spadek akademikom nie grozi. Możliwa jest jeszcze poprawa pozycji.

Daniel Bobek, trener zielonogórzan, który był gościem Szatni Akademików uważa, że do lepszego wyniku zabrakło niewiele, zwłaszcza wsparcia drugiej linii.

Nie jest źle, patrząc na to, jak mocna jest ta liga. Niektóre drużyny wręcz z kapelusza wyciągały zawodnika na poziomie co najmniej pierwszoligowym. U nas jest zawód co do zawodników na pozycji 3,4 i dalej. Trzon w postaci Jakuba Leśniewskiego i Mikołaja Stodolicy był na wysokim poziomie. Zabrakło “dołożenia”, żeby cieszyć się z gry w play-offach.