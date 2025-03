Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę o współpracy z Muzeum Etnograficznym w Ochli.

To porozumienie, które działa od wielu lat, dziś w siedzibie rektoratu naszej uczelni zostało właściwie tylko sformalizowane. Na czym opierać się będzie współpraca? -Skorzystają studenci – uważa rektor UZ, prof. Wojciech Strzyżewski.

Sam pamiętam, że jeszcze ze studentami robiłem wycieczki do skansenu w Ochli. Myślę, że studenci różnych kierunków poczynając od historii, architektury, ale również kierunków technicznych znajdą tam coś, co mogą wykorzystać jako doświadczenie do przyszłej pracy zawodowej.