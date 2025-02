Kolejna współpracę nawiązał Uniwersytet Zielonogórski. Dziś uczelnia podpisała porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – ITECH Instytutem Innowacji i Technologii.

To jednostka badawcza, która działa w obszarach technologii medycznych, transformacji energetycznych, suwerenności technologicznej czy odpowiedzialnych innowacji. – Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim będzie interdyscyplinarna – zapowiada prof. Leszek Kwieciński, dyrektor Łukasiewicz-ITECH.

Spróbujemy potraktować to jako bardzo szeroką współpracę, wykorzystując wszystkie te aspekty, które w Uniwersytecie Zielonogórskim są prezentowane. Od nauk humanistyczno-społecznych, przez nauki ścisłe, aż po medycynę.

Jak podkreśla prof. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UZ, ta współpraca to kolejny krok w kierunku rozwoju uczelni.

Liczymy na to, że będziemy mogli uczestniczyć w konsorcjach – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych oraz zintensyfikować nasze działania uczestnictwa w grantach. Budowanie takich partnerstw jest to taki element, w którym powinniśmy się teraz znaleźć jako Uniwersytet Zielonogórski, prowadzący badania interdyscyplinarnie. To szansa dla naszych naukowców i naszych studentów.