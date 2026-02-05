Jak zorganizować Winobranie w trakcie remontu deptaka? [OPINIA]

Bez części handlowej nie sposób myśleć o Winobraniu, ale jak pomieścić stoiska handlowe, kiedy część deptaka będzie w trakcie remontu? Przed takim dylematem stają władze miasta w obliczu wyzwania, jakim będzie remont ścisłego centrum miasta.
Nie ma szans, by prace ominęły wrześniowe Dni Zielonej Góry. Bożena Ronowicz, radna miejska klubu PiS, w przeszłości prezydent miasta zdaje sobie sprawę, jak ważną dla budżetu imprezy jest część handlowa. Sama sugeruje częściowe przesunięcie straganów.
Przypomnijmy, prace będą dotyczyć nie tylko nawierzchni przy al. Niepodległości, ale także tego, co pod powierzchnią.
Przetarg zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skąd miasto otrzyma w sumie 80 mln zł.
Winobranie 2026 potrwa od 5 do 13 września.