Jak zorganizować Winobranie w trakcie remontu deptaka? [OPINIA]

Bez części handlowej nie sposób myśleć o Winobraniu, ale jak pomieścić stoiska handlowe, kiedy część deptaka będzie w trakcie remontu? Przed takim dylematem stają władze miasta w obliczu wyzwania, jakim będzie remont ścisłego centrum miasta.

Nie ma szans, by prace ominęły wrześniowe Dni Zielonej Góry. Bożena Ronowicz, radna miejska klubu PiS, w przeszłości prezydent miasta zdaje sobie sprawę, jak ważną dla budżetu imprezy jest część handlowa. Sama sugeruje częściowe przesunięcie straganów.

Uważam, że całkowicie powinno się przenieść z tej części ofertę handlową na np. ulicę Sobieskiego, prawda? Też bardzo ładna ulica, w tę drugą część w kierunku sądu można przenieść. Także są miejsca w Zielonej Górze, gdzie może ta oferta się znaleźć.

Przypomnijmy, prace będą dotyczyć nie tylko nawierzchni przy al. Niepodległości, ale także tego, co pod powierzchnią.

Przetarg zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skąd miasto otrzyma w sumie 80 mln zł.

Winobranie 2026 potrwa od 5 do 13 września.