Kończą się ferie zimowe dla dzieci w naszym regionie. Sporo działo się w Galerii Pro Arte. Pod koniec stycznia dzieci uczestniczące w warsztatach miały okazję poznać sztukę z różnych stron.

Tematem pierwszego dnia były warsztaty podstawy portretu prowadzone przez Annę Zawadzką-Dziudę. Dzień później miały miejsce warsztaty akwareli pod okiem Cezarego Bednarczyka, a następnie warsztaty malarstwa z XII w. przeprowadzone przez Tomasza Daikslera. Wszystko zostało zwieńczone warsztatami kolażu za które była odpowiedzialna Anna Wojewoda. Sami organizatorzy są zadowoleni z zaangażowania dzieci, a także z tego, że chętnych do wzięcia udziału w całym projekcie nie brakowało. O wszystkim, co miało miejsce podczas warsztatów opowiadała kierownik galerii Pro Arte, Anna Zawadzka-Dziuda.

Pomysł jest jak co roku, ponieważ składamy oferty na ferie dla dzieci i są to po prostu ferie dotowane przez nasze władze. Przede wszystkim mamy bardzo ciekawe warsztaty, które prowadzą profesjonalni artyści. Są to: graficy, malarze, rzeźbiarze. Także to zawsze jest bardzo atrakcyjne dla dzieci. Ferie są całkowicie darmowe, także my tylko czekamy na chętnych. Bardzo się cieszyły w tym roku powodzeniem zajęcia właśnie w naszej galerii i będą organizowane również takie zajęcia latem.