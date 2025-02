Od poczęcia aż do jesieni życia – Centrum Rodziny w nowej siedzibie chce się zająć kompleksową opieką nie tylko zielonogórzan, ale i mieszkańcami naszego regionu, bo do placówki zjeżdżają osoby także z innych części naszego województwa.

Jak zajmą się seniorami przy ul. Langiewicza? Prezeska fundacji Joanna Habura czeka na organizacje, które pomogą zagospodarować starszych zielonogórzan.

Jesteśmy otwarci na tych, którzy będą chcieli przyjść do nas i powiedzieć: “my mamy świetny program dla seniorów!” Żeby ich aktywizować, żeby czerpać z tej skarbnicy. Seniorzy dla nas, to nasza przyszłość. Jeśli nie nauczymy się pokoleniowej więzi, to możemy się zdziwić, że jest pustka. W życiu nie ma pustki. Ono zatacza krąg.