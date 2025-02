Nie ma co ukrywać, że są miasta, dla których jednym z głównych czynników wpływających na rozwój gospodarki są turyści. Dlatego tak ważne jest to, aby zachęcić podróżników do przekroczenia murów danego miasta.

W Zielonej Górze znajdziemy miejsca, które cieszą się popularnością wśród osób odwiedzających “Gród Bachusa”. Czy jest ich jednak wystarczająco dużo? Które zdaniem zielonogórzan cieszą się największą popularnością?

Zielonogórzanie zgodnie twierdzą, iż ich miasto jest ciekawą opcją dla turystów, a pytał ich Miłosz Weryszko.