Pod zielonogórskim ratuszem odbyła się uroczysta przysięga 55 nowych adeptów, którzy oficjalnie wstąpili do 15. Lubuskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Wydarzenie było zwieńczeniem akcji „Ferie z WOT”.

– Szkolenie dedykowaliśmy głównie uczniom ostatnich klas szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat – podkreślił płk Leszek Giergielewicz, dowódca 15. Lubuskiej Brygady WOT.

Będąc na wolnym od szkoły, zachęciliśmy wszystkich do wstąpienia w nasze szeregi. Żeby przeżyć przygodę, zobaczyć czy to jest dla nich. Przysięgę złożyło 55, ale wszystkich mieliśmy prawie 100 żołnierzy, natomiast reszta kiedyś składała już przysięgę wojskową, dlatego byli oni objęci szkoleniem 8-dniowym.

W uroczystości uczestniczył także wojewoda lubuski Marek Cebula, który zaznaczył, że Wojska Obrony Terytorialnej mogą odegrać kluczową rolę w sytuacji zagrożenia kraju.

Musimy sobie zdać z tego sprawę, że wojna która trwa za wschodnią granicą, nie musi zakończyć się na Ukrainie. Mamy niestabilną sytuację i potrzebujemy wzmocnienia. Ta złożona przysięga pokazuje, że jesteśmy gotowi, by bronić naszej ojczyzny. WOT dla nas, w lubuskiem są wzmocnieniem, jeśli chodzi o działania na rzecz ludności cywilnej.

Przez 16 dni rekruci zdobywali umiejętności niezbędne do służby w WOT. – To intensywne szkolenie – mówi szer. Antoni Kaliciak, jeden z adeptów, którzy wczoraj (31 stycznia) składali przysięgę.

Szkolenie było bardzo fajne, instruktorzy mieli do nas dobre podejście. Było bardzo ciekawie. Szkoliliśmy się do egzaminu z pętli taktycznej oraz strzelania. Wiążę swoją przyszłość z wojskiem, to było moje zainteresowanie od dzieciństwa.