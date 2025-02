Deptak przy ratuszu w środę, 5 lutego stanie się „Leśną Osadą”. Taką nazwę nosi też piknik edukacyjny, który wieńczy akcję „Ekochoinka”, czyli wspólne działanie miasta, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Żywe drzewka wciąż są od mieszkańców Zielonej Góry odbierane. O szczegółach akcji mówi Mirosław Gruszecki, prezes ZGK.

Każdego roku zbieramy ich coraz więcej, dwa lata temu to było ok. 19 tys., a w ubiegłym roku 23 tys. drzewek. W tym roku jeszcze nie wiemy. Od 27 stycznia do 17 lutego odbieramy choinki. Prośba, by ich nie pakować w folie.