Gdzie produkowano najznamienitsze sukna, kto wytwarzał winiaki, gdzie piło się kawusię w czasach, które mało kto pamięta? Jeśli nie wiesz powinieneś sięgnąć po najnowsze wydanie “Mia100 Lubuskie”. To zbiór zielonogórskiej architektury. Opracowany przez Instytut Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziś miał premierę w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Jeśli kojarzysz charakterystyczne budynki w Zielonej Górze, ale nie za wiele o nich wiesz warto przeczytać “Mia100 Lubuskie”. W nim zwiedzanie i poznawanie najważniejszych obiektów w mieście. Kto i kiedy zbudował? Do czego służyły kiedyś i dziś? Kto w nich mieszkał lub urzędował? Co w nich produkowano, a co teraz się w nich np. tworzy lub sprzedaje? Na wszystkie te pytania znajdziecie odpowiedzi właśnie w tej publikacji – Takiego opracowania brakowało – mówi dr hab. Michał Pszczółkowski szef zespołu autorskiego.

Pracując w instytucie od kilkunastu lat, przyglądałem się architekturze miasta z coraz większym zaciekawieniem i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, szukałem informacji oczywiście na temat różnych obiektów, które mnie zainteresowały i zdałem sobie sprawę z tego, że historia architektury miasta nie ma właściwie jakiegoś przekrojowego opracowania. Oczywiście nie chcę być tutaj źle zrozumiany. Historia Zielonej Góry jest od wielu lat intensywnie badana przez znakomitych historyków

Pierwszy tom opisuje 100 obiektów z Zielonej Góry. Uporządkowanych chronologicznie od najstarszego XIV wiecznego Kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej po najmłodszy budynek biurowy Lit Premium przy ulicy Gorzowskiej z 2019 roku. Mówi Wiktoria Maria Papaj współautorka ze Studenckiego koła Naukowego “Fortezza”.

Poszczególne teksty nie są bezpośrednio powiązane ze sobą. Każdy z obiektów jest zilustrowany wizualizacją 3D jednostronicowym tekstem, który jest pewną opowieścią o tym budynku. I ten opis nie jest na takiej zasadzie inwentaryzacyjnej, typowej, czyli że elewacja jest pięcioosiowa czy symetryczna z partią cokoła w przyziemiu. Tylko każdy z obiektów jest omawiany w jakimś konkretnym kontekście