Co z Lubuskim Centrum Onkologii? Unieważniony został konkurs, w którym Szpital Uniwersytecki ubiegał się o ćwierć miliarda złotych z Funduszu Medycznego.

Marek Działoszyński, prezes zielonogórskiej lecznicy tłumaczył na antenie Radia Index, że unieważnienie to pokłosie wizyty CBA, które zaczęło przeglądać dokumentację konkursu.

Prezes Szpitala Uniwersyteckiego przyznał, że unieważnienie konkursu i rozpisanie nowego może mieć też dla lecznicy korzystne skutki.

Chcemy wykorzystać tę sytuację, bo poprzednio nie mogliśmy aplikować o pracownię PET do diagnostyki nowotworów, ale w międzyczasie wprowadzić do mapy transformacji medycznej tę pracownię dla szpitala. Teraz jak będziemy tworzyć nową dokumentację, to spróbujemy wrócić do tej koncepcji z pełną diagnostyką nowotworową.