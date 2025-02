Wraz z początkiem lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja przyszłego roku. Podobnie jak w poprzednich latach formularze są przyjmowane wyłącznie elektronicznie, a wypłata odbywa się bezgotówkowo.

O szczegółach przypomina Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w regionie.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Żeby otrzymać wsparcie na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia. Dzięki temu, że wnioski przyjmowane są elektronicznie, można wysyłać je o dowolnej porze dnia i nocy z dowolnego miejsca, np. podczas wyjazdu na ferie. Środki z programu są wypłacane bezgotówkowo na wskazany numer rachunku bankowego. Pisma, informacje i decyzje przekazywane są elektronicznie przez PUE ZUS.

W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 800 plus, rodzice otrzymają powiadomienie e-mailem, SMS lub w aplikacji. Osobom, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia ZUS wypłaci pierwsze świadczenie do 30 czerwca.

Jeśli wniosek wpłynie w maju – pieniądze trafią do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, a jeśli w czerwcu to ZUS wypłaci pieniądze do 31 sierpnia – także z wyrównaniem od czerwca. Świadczenia na podstawie wniosków, które wpłyną od lipca będą już wypłacane tylko z wyrównaniem od miesiąca, w którym wypłynęły.

W ubiegłym roku mieszkańcy naszego województwa złożyli do ZUS ponad 137 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze na przeszło 204 tys. dzieci. W całym 2024 r. ZUS na ich podstawie wypłacił świadczenia w łącznej kwocie prawie 1,7 mld zł.