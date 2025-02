Tak jak się spodziewaliśmy mecz w Toruniu był bardzo zacięty i na rozstrzygnięcie czekaliśmy do ostatniej sekundy. Zastal walczył nie tylko z rywalem, ale także z osłabieniami. Z gry wypadli wysocy zawodnicy Vladimira Jovanovicia. Drugi raz w tym sezonie lepszy Arriva Polski Cukier Toruń.

Przez trzy kwarty wynik oscylował wokół remisu z chwilową anomalią w trzeciej kwarcie gdy gospodarze uciekli na 10 punktów różnicy. Zastal te stratę odrobił w kilka minut i znów obie drużyny szły punkt za punkt. Wszystko rozstrzygało się tak na prawdę w ostatnich minutach meczu, a w nich lepszy okazał się zespół z Torunia, który ostatecznie wygrał 83:79. Przed samym spotkaniem z gry wypadł Veljko Brkić. Mimo, że wyszedł na rozgrzewkę i przygotowywał się do tego spotkania z drużyną wykluczyła go kontuzja pleców. W pierwszej piątce zastąpił `go Maciej Żmudzki. Center spędził na parkiecie ponad 11 minut w rzutach się nie pomylił ani razu, zdobył 6 punktów, ale to zdecydowanie za krótka linijka jak na oczekiwania wobec tego gracza. Już w pierwszej kwarcie udział w spotkaniu zakończył Kamari Murphy. To kolejny problem Vladimira Jovanovicia, bo amerykanin najprawdopodobniej skręcił nogę w stawie skokowym i wypadnie ze składu na kilka tygodni. Liderami Zastalu byli Ty Nichols i Sindarius Thornwell. Pierwszy zdobył 22 punkty i rozdał 9 asyst. Zagrał jednak mało skutecznie bo z gry zanotował 5/18, a połowę swoich punktów zdobył z linii rzutów wolnych – 10/12. Sin imponował w defensywie zdobył 16 punktów dołożył do tego 8 zbiórek i 4 asysty. Twarde Pierniki wygrały z Zastalem drugi raz w tym sezonie. Rewelacyjnie grał dla nich Dominik Wilczek autor 21 punktów. Obie drużyny mają teraz ten sam bilans 7 wygranych i 10 porażek.

Arriva Polski Cukier Toruń – Orlen Zastal Zielona Góra 83:79 (23:22, 25:24, 15:17, 20:16)

Arriva Polski Cukier Toruń – trener Srdjan Subotić

Myles 6, Tomaszewski 6, Gaddefors 12, Kamiński 7, Benson 8 – Ertel 14, Wilczek 21, Abu 6, Sowiński, Grochowski, Diduszko 3, Prokopowicz

z gry 29/56 51% za 2 19/30 63% za 3 10/26 38% wolne 15/22 68% ZB 32 AS 19 S12 P 8 B 6

Orlen Zastal Zielona Góra – trener Vladimir Jovanović

Nichols 22, Thornwell 16, Łabinowic 2, Murphy 7, Żmudzki 6 – Kołodziej 4, Sitnik 7, Saulys 4, Matczak 8, Woroniecki 3, Pluta, Brkić

z gry 26/61 42% za 2 20/37 54% za 3 6/24 25% wolne 21/23 91% ZB 34 AS 24 S13 P 6 B 1