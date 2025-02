Program „Ostatni Gong” tym razem o brazylijskiej sztuce walki z elementami akrobatycznymi i rytmicznymi, w której dominują kopnięcia, czyli o capoeirze.

O niej mówił nasz gość Marek Janiak, który rozwija tę sztukę m.in. przy AZS-ie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Capoeira to jest filozofia, ruch, filozofia życia, kultura, teatr, muzyka. Capoeira, to jak jeden z naszych mistrzów powiedział: jest wszystkim, co nasze usta jedzą. Ten sport ma ponad 500 lat tradycji.