To już będzie dla mnie trzeci sezon. Mam dużo dobrych wspomnień tutaj już przez te dwa sezony. Awans do Ekstraligi, utrzymanie, więc jak na razie są to dobre wspomnienia i mam nadzieję, że będą dochodziły same lepsze, więc tak, to już będzie trzeci sezon. Bardzo dobrze się tutaj czuję, lubię tor w Zielonej Górze, lubię atmosferę jaka jest na stadionie na każdych meczach, więc…już pomału nie mogę się doczekać sezonu