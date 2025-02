Lista wszystkich oferowanych przez Uniwersytet Zielonogórski kierunków jest dostępna na naszej stronie w zakładce rekrutacja. Co ważne, nabór w całości odbywa się online, a zapisy na studia prowadzone są za pośrednictwem Uniwersyteckiego Portalu Rekrutacyjnego. Nabór będzie prowadzony zgodnie z ogłoszonym kalendarzem rekrutacji, czyli do 16. lutego czekamy na chętnych na studia stacjonarne, natomiast do 23. lutego czekamy na zgłoszenia na studia niestacjonarne