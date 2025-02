W ubiegłym tygodniu odbył się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Do akcji informacyjnych i profilaktycznych włączyli się m.in. studenci zrzeszeni w stowarzyszeniu IFMSA Poland-Oddział Zielona Góra.

Zwieńczeniem prowadzonych przez nich działań będzie darmowy trening samoobrony. O szczegółach mówi Małgorzata Langner, jedna z organizatorek.

Trening będzie poprowadzony z pomocą zielonogórskiej policji. A dokładniej poprowadzi go wykwalifikowany trener – asp. szt. Mariusz Cielepa. Będziemy mieli okazję, by zobaczyć podstawowe chwyty samoobrony i dowiemy się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Jest to bardzo ważne, żeby być przygotowanym na takie sytuacje.