Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa coroczna akcja „Oceń Belfra”, w której studenci mogą wystawić oceny swoim wykładowcom. Specjalne ankiety pojawiły się w systemie StudNet 27 stycznia, a do tej pory wypełniło je już 15 tysięcy osób.

Co dzieje się z opiniami po zakończeniu akcji? Wyjaśnia dr inż. Jarosław Wagner z Instytutu Pedagogiki UZ, koordynator inicjatywy.

Jak akcja się zakończy w połowie kwietnia, to ankiety zostaną do osób, które będą je analizować – czyli zrobią podsumowanie i raport, który co roku pojawia się na stronie uczelni. Znajdują się w nim statystyki i ogólne informacje o wydziałach. Natomiast oceniani pracownicy dostają informację w formie karty oceny. Tam są zebrane wszystkie elementy tej oceny wraz z informacjami o uwagach.

Ankiety są podzielone na dwie części. W pierwszej studenci na skali oceniają takie aspekty jak przygotowanie do zajęć czy przestrzeganie kryteriów oceniania. W drugiej można zawrzeć dodatkowe uwagi w formie wypowiedzi otwartej. Jak podkreśla dr inż. Jarosław Wagner, żacy odpowiedzialnie podchodzą do wyrażania swoich opinii.

Jeżeli w trakcie semestru pojawiają się problemy, to studenci na bieżąco mogą je zgłaszać w systemie StudNet. A w tych ankietach całościowych, podsumowujących, piszą bardzo rozważnie. Zdarzają się oceny negatywne, ale znacząca większość to oceny pozytywne. Nawet, jeżeli było wszystko dobrze, to studenci chcą to napisać.