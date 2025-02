O szczegółach mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat. Na konkurs przekazujemy prace plastyczne lub spot filmowy (maksymalnie 60-sekundowy). Prace i zgłoszenia należy podpisać przez opiekuna prawnego, a następnie nadesłać do 7 marca br. na adres Komendy Głównej Policji. Zachęcamy do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, gdzie będziemy przypominać o konkursie.