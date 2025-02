190 wniosków o dofinansowania wpłynęło do Urzędu Miasta. Był na to czas do końca stycznia. Chodzi o pieniądze na upowszechnianie sportu w Zielonej Górze. Potrzeby są dużo większe niż możliwości i przewidywany budżet.

Na konkurs, na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w mieście przeznaczono 3 miliony złotych. Wnioski złożone przez kluby i organizacje są obecnie rozpatrywane w magistracie. Mówi Marek Kamiński wiceprezydent Zielonej Góry odpowiedzialny za sport i oświatę. Czy uda się wesprzeć finansowo wszystkie pomysły?

Jesteśmy teraz na etapie rozpatrywania wszystkich wniosków, które wpłynęły na konkurs o upowszechnianie sportu w mieście. Jest ich chyba blisko 190 na dużą kwotę, przekraczającą na razie co do kwoty, którą założyliśmy w budżecie, ale myślę, że przytłaczająca większość z tych cennych inicjatyw będzie wsparta finansami miasta

W jakiej wysokości będzie to wsparcie? Od 15 do 150 tysięcy złotych.